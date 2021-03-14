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В центре Москвы украли еще три городские велопарковки

Они находились на Большой Грузинской улице

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи еще трех городских велопарковок в центре Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"От первого замруководителя Центра организации дорожного движения поступило заявление о том, что на Большой Грузинской улице обнаружена пропажа трех велопарковок, находящихся на их балансе. Ущерб составил более 83 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело о краже, разыскиваются причастные к преступлению.

Ранее источник ТАСС сообщал о пропаже более 40 элементов велопарковок в районе Якиманка.

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