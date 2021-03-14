В Минздраве КЧР рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в пункте выдачи товаров

ЧЕРКЕССК, 14 марта. /ТАСС/. Три человека, пострадавшие при пожаре в пункте выдачи товаров интернет-магазина в городе Усть-Джегута Карачаево-Черкесии, доставлены в больницу Махачкалы (Дагестан). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"Трех человек в час ночи отвезли в Махачкалу. Отвезли одну девушку и двух парней. Состояние у них тяжелое", - сказал собеседник агентства.

По его словам, еще двое пострадавших остались в больнице в Карачаево-Черкесии, они также находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что 13 марта в 11:38 мск в городе Усть-Джегута по ул. Курортная, в здании пункта выдачи смешанных товаров магазина Wildberries произошел пожар, в результате которого пострадали 5 человек.