При монтаже фасада ТОЦ "Скала" в Самаре произошла подмена материалов

САМАРА, 14 марта. /ТАСС/. Подмена материалов при монтаже фасада торгово-офисного центра "Скала" в Самаре, где в пятницу произошел пожар, привела к повышенной пожароопасности. К такому выводу пришла межведомственная комиссия, в которую вошли сотрудники МЧС и Государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Самарской области, сообщила в воскресенье ТАСС пресс-служба областного правительства.

"Специалисты, осматривая место ЧП, установили, что в облицовке выгоревшей части фасада допущены нарушения технологии монтажа фасадной системы. Кроме того, применены материалы с повышенными показателями пожарной опасности. Указанные обстоятельства свидетельствуют, что "причина" заключается не в технологии как таковой, а в том, как именно эта технология была применена. В данном случае имела место подмена материалов при монтаже фасадной системы объекта", - отметил руководитель Государственной инспекции строительного надзора Самарской области Владимир Захарин.

По его словам, фасадные материалы, аналогичные тем, что были в ТОЦ "Скала", не используются при строительстве торговых центров. Для таких объектов необходимо применять негорючий материал, соответствующий всем нормам безопасности.

По словам начальника ГУ МЧС России по Самарской области Олега Бойко, предварительной причиной возникновения пожара стали неосторожные действия с источником повышенной опасности. Полностью расследование причин пожара комиссии еще предстоит завершить.

Пожар в ТОЦ "Скала" в Самаре произошел в пятницу днем, горел фасадный утеплитель здания с первого по восьмой этажи на площади 350 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 300 человек, никто не пострадал.

По информации областного правительства, торгово-офисный центр "Скала" был введен в эксплуатацию в 2005 году, реконструкция и капитальный ремонт не проводились.