Уголовное дело возбудили после падения девочки из окна на западе Москвы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело после смерти 14-летней девочки, которая выпала из окна квартиры на западе Москвы, сообщила ТАСС глава пресс-службы столичного Главного следственного управления СК РФ Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сказала она.

В воскресенье под окнами жилого дома на улице Барклая было найдено тело 14-летней девочки со следами собачьих укусов и травмами от падения. Девочка пришла в гости к своему 15-летнему знакомому, у которого в квартире были две бойцовские собаки.

По последней информации СК, девочка, скорее всего, находилась в квартире одна перед гибелью.