Экс-начальник отдела Петербургской таможни обвиняется в получении взятки в 20 млн рублей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Бывший начальник отдела Санкт-Петербургской таможни Олег Гусев обвиняется в получении взятки в размере 20 млн рублей. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Ранее о задержании Гусева сообщил источник ТАСС. "По данным следствия, Гусев в декабре 2018 года потребовал от представителей ООО "Таллер" взятку в размере 20 млн рублей", - сказала она.

По ее словам, деньги он попросил за непринятие мер в рамках мероприятий таможенного контроля в отношении этой организации. Такие мероприятия проводились с мая того же года в связи с реализацией товаров марки "Таллер". "Денежные средства получены Гусевым через посредников в период декабря 2018 года - января 2019 года", - отметила представитель СК.