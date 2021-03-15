В Минздраве Подмосковья рассказали о состоянии отравившихся подростков

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Семь из девяти госпитализированных с отравлением подростков в Подмосковье находятся в состоянии средней степени тяжести, двое - в удовлетворительном. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Со спортивной базы в Раменском в медицинские организации Московской области было госпитализировано девять подростков: семь находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", - сказали в пресс-службе.

Представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева сообщила, что возраст госпитализированных - от 14 до 16 лет. Как ранее информировали ТАСС в экстренных службах, подтвердился диагноз "ротавирусная инфекция". Подростки почувствовали себя плохо ночью, когда находились на спортивной базе "Сатурн" в Кратово.