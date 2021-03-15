В суд Петербурга поступило дело о продаже секретных военных карт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Городской суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело Владимира Грабовского, которого обвиняют в разглашении государственной тайны, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Владимира Грабовского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ ("Разглашение государственной тайны")", - говорится в сообщении.

Материалы поступили в суд с грифом "Совершенно секретно", Грабовскому грозит до четырех лет лишения свободы. Других подробностей в пресс-службе не привели.

В марте прошлого года ТАСС сообщал, что суд в Петербурге заочно арестовал Антона Коломицына по статье о незаконном получении сведений, составляющих гостайну (ч. 1 ст. 283.1 УК РФ). В правозащитном объединении "Команда 29" тогда сообщили, что Коломицына обвинили в том, что он, будучи поисковиком, купил советскую военную карту, которая попала под категорию государственной тайны.

Решение о заочном аресте суд принял после того, как Коломицын, находясь под подпиской о невыезде, не явился на допрос. Позже выяснилось, что он уехал в Нидерланды.

По данным издания "Медиазона", Грабовский был сотрудником филиала петербургского центра геодезии и продал Коломицыну эти карты.