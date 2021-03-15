Уголовное дело возбудили после обрушения моста в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 15 марта. /ТАСС/. Уголовное дело по статье "Халатность" возбуждено после обрушения автомобильного моста в Дагестане, в результате которого пострадал человек. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы республиканского управления Следственного комитета России.

"Уголовное дело по факту обрушения моста в Шамильском районе Дагестана, при котором пострадал водитель "Камаза", возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сообщил собеседник.

По версии следствия, обрушение стало возможно из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами, ответственными за обеспечение безопасности при эксплуатации автомобильного моста. "В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, принимаются меры к установлению виновных лиц", - добавил представитель следствия.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при обрушении моста в Дагестане во время проезда грузового автомобиля. По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, обрушение пролета моста через реку Аварское Койсу в высокогорном селе Хебда Шамильского района произошло из-за того, что "Камаз", проезжающий через мост, был перегружен. Без дорожного сообщения остались три высокогорных населенных пункта - Кахиб, Гоор, Хиндах.