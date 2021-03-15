В Дагестане обрушился мост во время проезда по нему грузовика

МАХАЧКАЛА, 15 марта. /ТАСС/. Один человек пострадал при обрушении моста во время проезда грузового автомобиля в Дагестане. Без дорожного сообщения остались три населенных пункта, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе республиканского главка МЧС.

"Поступило сообщение о том, что в районе населенного пункта Хебда при проезде грузового автомобиля "Камаз" обрушился мост. По предварительным данным, пострадал один человек. Без дорожного сообщения остались три населенных пункта", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в МЧС Дагестана, на место выехал руководитель Дагавтодора. В ведомстве отметили, что проезд для грузового автотранспорта имеется, а в понедельник планируется по руслу реки сделать временный проезд и для легковых машин.

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