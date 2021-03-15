В Ленобласти задержали двоих мужчин за разбойные нападения на микрофинансовые организации

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Ленобласти двоих мужчин, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений с ножом и пистолетом на офисы финансовых организаций в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, утром в понедельник неизвестный вошел в помещение микрофинансовой организации на улице Уточкина и, угрожая ножом, похитил около 20 тыс. рублей. Около 15:30 на улице Ефимова злоумышленник, вооруженный пистолетом, забрал у сотрудников отделения банка около 5 тыс. рублей. Спустя еще два часа мужчина с пистолетом совершил нападение на офис микрофинансовой организации, расположенной на проспекте Маршала Жукова. Там материальный ущерб составил 2 тыс. рублей.

"В ходе мероприятий "по горячим следам" оперативники уголовного розыска УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга установили, что все три нападения были совершены одним человеком. Выяснилось, что злоумышленника уже разыскивают за аналогичное преступление, совершенное на прошлой неделе. 11 марта двое неизвестных вошли в помещение микрофинансовой организации, расположенное на Сенной площади, и под угрозой предмета, похожего на нож, похитили около 50 тыс. рублей", - сказала Волк.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 146 УК РФ ("Разбой"). "В городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области в квартире одного из домов на Охтинской аллее полицейскими сначала был задержан соучастник преступления, имевшего место 11 марта, а немного позднее и второй фигурант", - добавила представитель МВД, отметив, что оба подозреваемых являются уроженцами города Владикавказа. Им по 22 года.

В настоящее время сообщники доставлены в территориальный отдел полиции для проведения процессуальных действий.