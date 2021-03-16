Суд ужесточил приговор владельцу кафе в Сочи, где при пожаре погибли 11 человек

КРАСНОДАР, 16 марта. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры региона и ужесточил наказание владельцу, а также арендатору кафе, где при пожаре погибли 11 человек, до двух с половиной лет лишения свободы, сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

В 2018 году в шашлычной в Адлерском районе Сочи произошел пожар, пламя распространилось на расположенное рядом трехэтажное строение. В помещении кафе погибли четыре человека, в соседнем здании - семь человек. Адлерский районный суд в 2020 году приговорил владельца кафе и арендатора к шести месяцам лишения свободы каждого, они были признаны виновными в причинении смерти по неосторожности.

"Краснодарским краевым судом в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело по апелляционному представлению прокуратуры и апелляционным жалобам потерпевших на приговор Адлерского районного суда, которым двое мужчин признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Решением суда апелляционной инстанции приговор Адлерского районного суда изменен, подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении пресс-службы.