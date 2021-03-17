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Уголовное дело возбудили в Красноярском крае после гибели четырех детей при пожаре

В результате ЧП также были госпитализированы женщина 1965 года рождения и двенадцатилетний ребенок

КРАСНОЯРСК, 17 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью четырех детей при пожаре в жилом доме в Лесосибирске Красноярского края. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"В Красноярском крае по факту гибели четверых детей в результате пожара возбуждено уголовное дело", - сказал представитель ведомства.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). По словам представителя СК, среди причин пожара рассматривается версия о замыкании электропроводки, очаг возгорания находился в коридоре.

Прокуратура региона начала проверку в связи с инцидентом. Ведомством будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Пожар произошел в двухэтажном жилом доме в микрорайоне Северный в Лесосибирске. Погибли четыре ребенка двух, пяти, 10 и 17 лет. Госпитализирована женщина 1965 года рождения и двенадцатилетний ребенок. Открытое горение ликвидировано. На месте пожара работают 44 человека и 17 единиц техники.

В новость внесены изменения (04:06 мск) - добавлены подробности в четвертом абзаце.

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РоссияКрасноярский край
В Красноярском крае ликвидировали пожар в жилом доме, где погибли четыре ребенка
В связи с ЧП возбуждено уголовное дело
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