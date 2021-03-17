Полиция нашла подростка, повредившего основание памятника Гагарину в Оренбурге

ТАСС, 17 марта. Полицейские установили личность 14-летнего подростка, повредившего 15 марта основание памятника Юрию Гагарину в Оренбурге. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

"Установлены лица, причастные к повреждению постамента памятника Гагарину в культурном комплексе "Национальная деревня" областного центра. Предварительно установлено, что 14-летний подросток со своими друзьями, используя молоток, разбил гранитную плиту. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних проводят профилактическую беседу", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе мэрии города сообщили, что вандалы разрушили часть гранитных плит на постаменте памятника. Разрушенной оказалась плита с автографом Гагарина. 1 марта вандалы закрасили его зеленой краской, которую оперативно очистили сотрудники администрации города.