{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция нашла подростка, повредившего основание памятника Гагарину в Оренбурге

Школьник вместе с друзьями молотком разбил гранитную плиту

ТАСС, 17 марта. Полицейские установили личность 14-летнего подростка, повредившего 15 марта основание памятника Юрию Гагарину в Оренбурге. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

"Установлены лица, причастные к повреждению постамента памятника Гагарину в культурном комплексе "Национальная деревня" областного центра. Предварительно установлено, что 14-летний подросток со своими друзьями, используя молоток, разбил гранитную плиту. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних проводят профилактическую беседу", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе мэрии города сообщили, что вандалы разрушили часть гранитных плит на постаменте памятника. Разрушенной оказалась плита с автографом Гагарина. 1 марта вандалы закрасили его зеленой краской, которую оперативно очистили сотрудники администрации города.

Теги
РоссияОренбургская область
В Москве адвокат осужден за взятку полицейскому
Суд приговорил обвиняемого к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, размер взятки составил $250 тыс.
Читать полностью