Водителя автобуса, по вине которого произошло крупное ДТП на Камчатке, освободили из СИЗО

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 марта. /ТАСС/. Водителя рейсового автобуса, выехавшего на встречную полосу 3 марта на трассе Петропавловск-Камчатский - Мильково, в результате чего погибли два человека и 20 пострадали, освободили после заключения под стражу до решения суда по этому уголовному делу. Об этом сообщается на сайте Елизовского районного суда Камчатского края.

"Постановление суда об отказе в заключении под стражу водителя, подозреваемого в смертельном ДТП, вступило в силу <…>. Рассмотрев ходатайство органов предварительного следствия о заключении водителя под стражу, суд пришел к выводу, что органы предварительного следствия не предоставили доказательств того, что А., находясь на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, принять меры, направленные на оказание давления на потерпевших и свидетелей, принять меры к уничтожению следов совершенного преступления и иных доказательств <…> Учитывая, что мера пресечения в виде заключения под стражу может быть избрана только в исключительных случаях, в удовлетворении ходатайство судом отказано, А. освобожден из под стражи немедленно в зале суда", - говорится в сообщении.

3 марта на 54-м км трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково возле села Южные Коряки произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов. Автобус №201, двигавшийся в направлении райцентра Мильково, выехал на встречную полосу. Машину занесло, задним боком она столкнулась с маршрутным автобусом №218, ехавшим из Усть-Камчатска в Петропавловск-Камчатский. 20 пассажиров, в том числе и двое детей, пострадали, два человека погибли на месте. Возбуждено уголовное дело.