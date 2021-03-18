СК и прокуратура начали проверку после массовой гибели пеликанов в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 18 марта. /ТАСС/. Следственные органы Следственного комитета РФ по Республике Дагестан проводят проверку после массовой гибели в Кизлярском районе около 40 кудрявых пеликанов, занесенных в Красную книгу. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Ранее сообщалось, что около 40 кудрявых пеликанов обнаружили специалисты Каспийского природоохранного центра в устье канала Старый Бахтемир Кизлярского района Дагестана.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - сказал представитель СК, добавив, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как рассказала ТАСС старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова, прокуратурой также организована проверка информации о массовой гибели пеликанов.

Ранее сообщалось о массовом падеже уток и лебедей в районе Аграханского заливе и местности "Муравейник". Специалисты тогда предварительно насчитали около 300 мертвых птиц.