Полиция проверяет поступившую в магазины Metro угрозу отравить продукты

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали проверку после сообщения с угрозами отравить продукты в супермаркетах Metro в Москве и Подмосковье, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"На электронную почту компании Metro Cash & Carry поступило сообщения с угрозами отравить продукты в сети магазинов в Москве и Подмосковье. Отправитель требует денег, начата проверка", - сказал собеседник агентства. С сотрудниками сети магазинов проведены инструктажи, усилены меры безопасности. Устанавливается автор письма.

Ранее в пресс-службе компании агентству подтвердили факт получения угроз. Компания пообещала усилить меры безопасности и сотрудничать с правоохранительными органами.