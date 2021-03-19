Информация о минировании улицы в Люберцах оказалась ложной

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Информация о том, что улица Кирова в Люберцах заминирована, оказалась ложной. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось о том, что на улице Кирова находятся специалисты после поступившего сообщения с угрозой взрыва. Проводились профилактические мероприятия по выявлению опасных предметов. Эвакуации людей не было.

"Проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружены. Информация о минировании оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Информация о "минировании" объектов в Люберцах поступают с января 2021 года. В них неизвестные угрожали взорвать учебные учреждения, железнодорожные станции, здания органов власти. Все сообщения были ложными.