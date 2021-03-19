СК возбудил уголовное дело после пожара под Воронежем с тремя погибшими

ВОРОНЕЖ, 19 марта. /ТАСС/. Следователи в Воронежской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух взрослых и одного ребенка при пожаре в частном доме в селе Карандеевка Бобровского района. Предполагается, что пожар возник из-за неосторожного курения, сообщила в пятницу журналистам официальный представитель следственного управления СК по региону Ольга Бовт.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Предполагаемая причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении", - сообщила Бовт.

По ее данным, в ночь на 19 марта в Карандеевке произошел пожар в частном доме, после его ликвидации были найдены тела 36-летней женщины и ее двухлетнего сына, а также 48-летнего мужчины. Мальчику в возрасте 10 лет удалось спастись, он находится у родственников.