МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Задержанные в Геленджике радикалы совершали нападения на людей по мотивам национальной ненависти. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

"По версии следствия, в 2018 году житель Геленджика, придерживающийся правоэкстремистских идей, вместе с единомышленником организовал и создал экстремистскую организацию, основной деятельностью которой являлось совершение преступлений в отношении лиц, ведущих асоциальный образ жизни, без определенного места жительства, а также возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку", - отметили в СК. "Подозреваемые наносили на здания и сооружения Геленджика изображения националистического характера. Участники сообщества в период с ноября 2019 года по декабрь 2020 года нападали на граждан по мотивам национальной ненависти и вражды и отношению к социальной группе, избивали их. При этом фиксировали происходящее на камеру мобильного телефона и выкладывали в дальнейшем в интернет", - добавили в ведомстве.

В СК сообщили, что возбуждено дело в отношении жителей Геленджика в возрасте 19 и 20 лет, подозреваемых в незаконной организации экстремистского сообщества, а также 12 молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет по подозрению в участии в нем. В настоящее время задержаны пять человек, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Во время обысков у них обнаружены символика, ножи, кастеты и литература, по которой будут назначены исследования.