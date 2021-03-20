Гендиректор судоремонтного завода в Мурманске обвиняется в крупном мошенничестве

МУРМАНСК, 20 марта. /ТАСС/. Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере предъявлено арестованному в Мурманске генеральному директору судоремонтного завода АО "10-й ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод". Это следует из сообщения Октябрьского районного суда Мурманска, взявшего его под стражу.

Ранее источник правоохранительных органах сообщал ТАСС об аресте гендиректора предприятия, подозреваемого в хищении около 45 млн рублей, выделенных на ремонт крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". "19 марта 2021 года Октябрьским районным судом города Мурманска рассмотрено ходатайство руководителя следственной группы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора акционерного общества "10-й ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения")", - говорится в сообщении суда.

По версии следствия, действия обвиняемого были направлены на противоправное хищение денежных средств в рамках договора, заключенного для укрепления обороноспособности страны между двумя организациями и связанного с выполнением государственного оборонного контракта. В то же время защита в суде настаивала на том, что действия обвиняемого относятся к предпринимательской деятельности, так как завод является акционерным обществом и его деятельность направлена на извлечение прибыли.

"Исследовав представленные материалы, принимая во внимание данные о личности обвиняемого, суд пришел к выводу, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на подчиненных сотрудников, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в суде.

Обвиняемый не признал вину, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. "Вину не признал", - сказал собеседник агентства.

По данным источника в правоохранительных органах, по уголовному делу проводилось около десяти обысков в АО "10-й ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод", а также по местам жительства ряда его руководящих сотрудников. Основанием послужило уголовное дело, возбужденное в отношении гендиректора предприятия по подозрению в хищении около 45 млн рублей, выделенных на ремонт крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" - крупнейший корабль и единственный авианосец ВМФ РФ. Входит в состав Северного флота. "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" может нести на полетной палубе и в подпалубном ангаре 26 самолетов и 24 вертолета.