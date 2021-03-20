В Саратове назвали предварительную причину пожара с гибелью детей

САРАТОВ, 20 марта. /ТАСС/. Неосторожное обращение с огнем, по предварительным данным, явилось причиной пожара в Саратове, в котором погибли два малолетних ребенка. Следователи СК начали проверку по факту их гибели, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По основной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, одному из погибших мальчиков было полтора года, другому девять лет. Признаков насильственной смерти при осмотре тел детей не обнаружено, по предварительным данным, их смерть наступила вследствие отравления продуктами горения. Очагом возгорания стал диван.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона, по предварительным данным, дети находились дома одни.

По данным ГУ МЧС по Саратовской области, в субботу в квартире на шестом этаже загорелись вещи на площади 10 кв. м. В 18:50 по местному времени (17:50 мск) была объявлена ликвидация открытого горения. Эвакуация жителей дома не проводилась. Погибли двое детей.