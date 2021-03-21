СК возбудил уголовное дело после ДТП с тремя погибшими в Самарской области

ТАСС, 21 марта. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля в Самарской области, в котором погибли три человека, сообщается в воскресенье на сайте регионального следственного управления СК РФ.

Ранее сообщалось, что в субботу в Самарской области столкнулись грузовик и Mitsubishi Lancer. В аварии погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля.

"По данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - сказано в сообщении.

По уголовному делу назначены все необходимые экспертизы. По данным следствия, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Погибшие пассажиры легковушки были несовершеннолетними.