В Самарской области при столкновении грузовика с легковым автомобилем погибли три человека

САМАРА, 20 марта. /ТАСС/. Три человека погибли в ДТП с грузовиком и легковым автомобилем в Безенчукском районе Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП в Самарской области. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Безенчукском районе на автодороге Самара - Волгоград - Осинки - Безенчук в 16:00 (по местному времени - прим. ТАСС). В результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли три человека", - говорится в сообщении пресс-службы.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства аварии. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в полиции.