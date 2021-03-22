СМИ: в Японии предъявили обвинение подозреваемым в организации побега Карлоса Гона

ТОКИО, 22 марта. /ТАСС/. Токийская окружная прокуратура предъявила обвинение американским гражданам Питеру и Майклу Тейлорам, которых подозревают в причастности к побегу бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo .

Им вменяется пособничество преступнику в уходе от правосудия.

2 февраля Тейлоры были экстрадированы из США и доставлены в Японию по запросу прокуратуры Токио. Кроме того, японская сторона запросила экстрадицию гражданина Соединенных Штатов ливанского происхождения Джорджа Зайека. Его также подозревают в причастности к организации побега экс-главы автомобильного альянса.

Следствие подозревает, что Тейлор и его сын в декабре 2019 года встретились в одной из токийских гостиниц с Гоном, который перед этим бежал из-под домашнего ареста. Они вместе приехали в город Осака на юго-западе острова Хонсю. В международном аэропорту Осаки экс-менеджера пронесли без досмотра в ящике, предназначенном для звуковой аппаратуры, в частный самолет, который 29 декабря вылетел в Турцию. Там бизнесмен пересел в другой частный самолет, доставивший его в Ливан.