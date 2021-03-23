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Стрельба в США
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Полиция в Колорадо сообщила о задержании предполагаемого стрелка

По данным газеты The Wall Street Journal, погибли шесть человек

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в стрельбе в городе Боулдер (штат Колорадо). Соответствующее заявление сделал в понедельник на пресс-конференции глава полицейского управления города Керри Ямагучи.

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"На настоящий момент угроза миновала, - заявил он. - Человек, представляющий интерес для следствия, задержан. Он получил ранение, ему оказывается медицинская помощь".

Представитель полиции также подтвердил появившиеся ранее в СМИ сведения о том, что в результате стрельбы погибли несколько человек, в том числе полицейский. Он не указал точное число погибших, однако пояснил, что слаженные действия сотрудников правоохранительных органов позволили избежать большего количества жертв. По данным газеты The Wall Street Journal, в результате стрельбы погибли шесть человек.

Правоохранители на пресс-конференции указали, что пока рано говорить о мотивах стрелка, они будут устанавливаться в ходе начатого расследования. Остается неизвестным также, были ли у стрелка сообщники и какой тип оружия он использовал при нападении.

Полиция Боулдера ранее сообщила, что неизвестный в понедельник открыл стрельбу рядом с супермаркетом King Soopers. Позднее стрелок переместился в здание магазина. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент Джо Байден проинформирован о случившемся.

Теги
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