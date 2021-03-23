В Югре арестовали троих мужчин, задержанных по подозрению в подготовке теракта

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 марта. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца трех жителей Ханты-Мансийского автономного округа, задержанных по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Суд избрал им меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Каким судом избрана мера пресечения, он не уточнил. В пресс-службах Сургутского районного суда и Сургутского городского суда ТАСС сообщили, что материалы об избрании меры пресечения в отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по статье о покушении на теракт, к ним не поступали.

22 марта источник в силовых структурах региона сообщил ТАСС, что в Лянторе (Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа) задержаны три жителя региона, граждане РФ, в отношении которых возбуждено уголовное дело о покушении на теракт. Город Лянтор с населением чуть более 41 тыс. человек располагается на территории одного из крупнейших в России нефтяных месторождений (Лянторского нефтегазоконденсатного) примерно в 80 км от Сургута.

ТАСС не располагает официальным комментарием управления МВД по ХМАО, региональных управлений СК и ФСБ.