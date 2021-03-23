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Стрельба в США

Подозреваемому в стрельбе в Колорадо предъявили обвинения в убийстве 10 человек

Начальник полицейского управления города Марис Герольд сообщила, что стрелявшего зовут Ахмад Алисса, ему 21 год

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Власти установили личность стрелка в Колорадо, ему предъявлены обвинения в убийстве 10 человек. Об этом заявила во вторник начальник полицейского управления города Марис Герольд.

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По ее словам, стрелявшего зовут Ахмад Алисса, ему 21 год. "Ему предъявлены обвинения в убийстве первой степени по 10 пунктам", - сказала Герольд. Она уточнила, что все убитые опознаны. Им было от 20 до 65 лет.

По словам Герольд, Алисса, который является жителем города Арвада, был ранен и госпитализирован. "Он в стабильном состоянии", - отметила начальник полиции. Он вскоре будет доставлен в тюрьму.

Стрельба была открыта рядом с супермаркетом King Soopers в понедельник. Позднее стрелок переместился в здание магазина. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что американский президент Джо Байден проинформирован о случившемся.

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