СМИ: стрелявший в Колорадо был в бронежилете и со штурмовой винтовкой

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Открывший стрельбу в супермаркете в Боулдере (штат Колорадо), жертвами которой стали 10 человек, Ахмад Алисса был облачен в бронежилет, при себе у него была штурмовая винтовка. Это следует из приложения к ордеру на арест, который опубликовала журналистка местного подразделения телеканала ABC в Twitter.

"Свидетель сообщил, что подозреваемый носил на себе бронежилет и был около 176 см ростом, полного телосложения. <...> Подозреваемого также описывали как человека с черной AR-15 (штурмовая полуавтоматическая винтовка)", - указано в документе

Помимо этого отмечается, что Алисса 16 марта купил пистолет Ruger AR-556.

По воспоминаниям старшего брата стрелявшего Али Алиссы, чьи слова приводит портал The Daily Beast, Ахмад был "очень асоциальным" и мог иметь проблемы с психическим здоровьем, так как у него неоднократно наблюдались приступы паранойи. Также издание отмечает, что на своей странице в Facebook он много раз выкладывал записи в поддержку ислама.

Алисса в понедельник открыл стрельбу рядом с супермаркетом King Soopers. Позднее он переместился в здание магазина. Жертвами стрельбы стали 10 человек в возрасте от 20 до 65 лет, в том числе 51-летний полицейский Эрик Тэлли, который первым прибыл на вызов в связи со стрельбой. Во вторник президент США Джо Байден заявил, что новое правительство страны будет добиваться введения запрета на куплю-продажу штурмового огнестрельного оружия в стране в свете этой трагедии.