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Уголовное дело возбуждено после ДТП на севере Москвы, где погибли два пешехода

Водитель Mercedes сбил двух женщин на тротуаре и скрылся с места происшествия

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Столичная полиция возбудила уголовное дело после ДТП на севере Москвы, где водитель Mercedes сбил двух женщин на тротуаре и скрылся с места происшествия. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По факту ДТП на пересечении Конаковского проезда и Пулковской улицы возбуждено уголовное дело по ч. 6. ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения нарушителя", - сказал собеседник агентства.

Вечером во вторник автомобиль Mercedes на пересечении Конаковского проезда и Пулковской улицы после столкновения с припаркованной машиной выехал на тротуар, где сбил двух пешеходов. После происшествия водитель оставил автомобиль, а сам скрылся с места происшествия. Пострадавшие были госпитализированы. Позже стало известно, что обе женщины умерли в больнице от полученных травм.

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