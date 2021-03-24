В Удмуртии арестовали подозреваемого в убийстве одиннадцатилетней девочки

ИЖЕВСК, 24 марта. /ТАСС/. Сарапульский городской суд арестовал задержанного по подозрению в жестоком убийстве одиннадцатилетней девочки 27-летнего жителя удмуртского города Сарапула до 23 мая. Об этом в среду сообщили в пресс-службе объединенного судейского сообщества Удмуртии.

"Суд, изучив материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть инкриминируемого преступления, сведения о личности обвиняемого постановил избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца - до 23 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Вечером 22 марта в сарапульской квартире было обнаружено тело одиннадцатилетней девочки с признаками насильственной смерти, личность злоумышленника была установлена в результате совместных с полицейскими оперативных мероприятий. По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний ранее судимый мужчина, оказавшийся знакомым матери погибшей.

Возбуждены два уголовных дела по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")" и по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека").