Следствие проверит контракты с "Биотэк", заключенные при Белозерцеве с 2015 года

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Следствие проведет ревизию всех государственных контрактов с медицинскими учреждениями Пензенской области, которые были заключены с 2015 года с компанией "Фармация" при губернаторе Иване Белозерцеве, арестованного по обвинению в получении взяток. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных органах.

"В ходе обыска в офисе "Фармации", входящей в группу фармацевтических компаний "Биотэк", были изъяты госконтракты с медучреждениями Пензенской области на оказание услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов за период с 2015 года по настоящее время. По всем этим документам будет проведена ревизия на предмет возможных нарушений и противоправной деятельности Белозерцева", - сказал собеседник агентства.

По его словам, не исключено, что Белозерцев предоставлял "Фармации" преимущества для победы в аукционе на право заключения госконтрактов с учреждениями здравоохранения Пензенской области, начиная с 2015 года, когда он возглавил регион. "Соответственно он мог получать незаконное денежное вознаграждение за покровительство и помощь "Фармации" за весь период своей работы на должности губернатора", - пояснил источник.

Он уточнил, что на данном этапе расследования в уголовном деле Белозерцева фигурируют три эпизода получения взяток за покровительство при заключении семи госконтрактов с "Фармацией" в 2020 году. Среди них деньги, автомобиль Mercedes Benz V250D и часы Breguet стоимостью более 5,7 млн рублей. Общая сумма этих взяток превысила 31 млн рублей. "У губернатора найдены и наличные денежные средства в размере около 500 млн рублей. Источник их происхождения сейчас как раз устанавливается", - сообщили в правоохранительных органах.