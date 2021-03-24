Причиной отравления 26 детей в Смоленской области стали нарушения СанПиН

ТАСС, 24 марта. Причиной отравления 26 учащихся Верхнеднепровской средней школы №2 стала серия нарушений санитарно-эпидемиологических требований со стороны поставляющей еду компании, в частности в области дезинфекции. Об этом сообщается в среду на сайте областной администрации.

"Причины, которые способствовали возникновению и распространению заболевания, - несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при организации питания учащихся, в том числе в части выполнения норм дезинфекционного режима и контроля за состоянием работников пищеблока", - передаются в сообщении слова руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ларисы Сидоренковой.

По данным пресс-службы, предположительным источником инфекции является персонал пищеблока. "Вид передачи - пищевой и контактно-бытовой. Фактор передачи - готовая продукция, а также посуда и оборудование пищеблока", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за весь период были госпитализированы 13 человек, двух уже выписали. На стационарном лечении продолжают оставаться 11 ребят.

По данным Роспотребнадзора по региону, школа, в которой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, закрыта на каникулы до 31 марта в целях предотвращения распространения острой кишечной инфекции. На данный момент власти Дорогобужского района прорабатывают возможность перехода на другой формат работы, когда питание школьников будет организовано штатными сотрудниками образовательных учреждений, добавили в пресс-службе.

По последним данным, в больницу с признаками кишечной инфекции обратились 26 учеников третьего, четвертого, шестого и восьмого классов Верхнеднепровской школы №2 Дорогобужского района. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура Смоленской области организовала проверку.