Уголовное дело возбудили после отравления 16 школьников в столовой в Смоленской области

ТАСС, 20 марта. Следователи возбудили уголовное дело по факту госпитализации 16 школьников, которые отравились в столовой в Дорогобужском районе Смоленской области. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе управления СК по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 16 учеников Верхнеднепровской школы № 2 Дорогобужского района были госпитализированы с признаками кишечной инфекции. "Шесть детей госпитализированы, [их] состояние средней тяжести. Десять ребят находятся на амбулаторном лечении", - добавили в пресс-службе.

На данный момент следователи СК, сотрудники отдела криминалистики и специалисты из Роспотребнадзора работают на месте и устанавливают организацию, которая оказывала услуги питания в столовой. Взяты образцы пищи и воды, сообщили в пресс-службе ведомства.