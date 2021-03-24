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В Казани задержали подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции

Им оказался ранее судимый житель города 1988 года рождения

КАЗАНЬ, 24 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции на окраине Казани, им оказался ранее судимый местный житель. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

"Полицейские Казани задержали подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции в Дербышках. Им оказался житель Казани 1988 года рождения, ранее судимый. В настоящее время он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, поджог опорного пункта отдела полиции №14 управления МВД по Казани поселка Дербышки был совершен днем. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога").

 
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