В Казани задержали подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции

КАЗАНЬ, 24 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции на окраине Казани, им оказался ранее судимый местный житель. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

"Полицейские Казани задержали подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции в Дербышках. Им оказался житель Казани 1988 года рождения, ранее судимый. В настоящее время он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, поджог опорного пункта отдела полиции №14 управления МВД по Казани поселка Дербышки был совершен днем. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога").