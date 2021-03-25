Число пострадавших в ДТП при участии скорой помощи в Самаре возросло до трех

САМАРА, 25 марта. /ТАСС/. Число пострадавших в результате ДТП при участии автомобиля скорой помощи в Самаре увеличилось до трех, состояние двух оценивается как тяжелое, сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Самарской области.

"В результате происшествия три человека из легкового автомобиля скончались на месте. Еще три человека пострадали. Так, водителю машины СМП [скорой медицинской помощи] оказана амбулаторная помощь, состояние удовлетворительное. Двое пострадавших из легкового автомобиля госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, состояние оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 24 марта примерно в 22:10 (21:10 мск). По предварительным данным инспекторов ГИБДД, водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице Фрунзе со стороны улицы Шоссейная в направлении улицы Комсомольская, в районе дома № 3 по улице Фрунзе не справился с управлением и допустил наезд на стоящий у обочины автомобиль скорой помощи с последующим наездом на дорожное ограждение.

Изначально в полиции сообщали о двух пострадавших. Среди погибших - водитель легкового автомобиля 2000 года рождения, а также пассажиры - юноши 2000 и 2001 годов рождения. В региональном ГУ МВД сообщали, что по факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.