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Три человека погибли и еще два пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Самаре

Авария произошла в районе дома №3 на улице Фрунзе
© Пресс-служба УМВД по Самарской области

ТАСС, 24 марта. Три человека погибли и еще два получили травмы в результате ДТП с участием скорой помощи в Самаре, сообщили в среду журналистам в УМВД по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло около 21:20 мск в Самарском районе областного центра в районе дома №3 на улице Фрунзе.

"По предварительным данным сотрудников ГИБДД, водитель, управляя легковым автомобилем (каршеринг) наехал на стоящее транспортное средство (автомобиль скорой помощи), а затем наехал на дорожное ограждение. По предварительной информации, в результате ДТП скончались водитель и два пассажира легковушки, другие два пассажира легковушки бригадой скорой помощи доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, пожарно-спасательные подразделения проводили работы по деблокации пострадавших.

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