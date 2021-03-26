В МЧС сообщили, что угрозы попадания нефтепродуктов в систему водоснабжения в Волхове нет

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 марта. /ТАСС/. Специалисты установили, что угрозы попадания следов нефтепродуктов в систему водоснабжения после разлива топлива в акватории реки Волхов вблизи Великого Новгорода нет. Об этом в пятницу сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Новгородской области.

"С целью локализации и ликвидации разлива в районе Новгородского речного порта спасателями новгородского поисково-спасательного отряда установлено боновое заграждение длиной 80 м. Спланирована установка дополнительных боновых заграждений в районе порта и в районе населенного пункта Селищи Чудовского района силами ООО "Траснефть-Балтика". Лабораториями "Новгородводхоз", НЦГИМ, ЦЛТАТИ и Роспотребнадзора взяты пробы воды. Также установлено, что угрозы попадания в систему водоснабжения следов нефтепродуктов нет", - говорится в сообщении.

Специалистам удалось установить, что источником загрязнения являлись нефтепродукты с территории Новгородского речного порта, где проводилась резка судна на металлолом. Эксперты взяли несколько проб воды в шести точках. Также на территории порта в месте, где происходит разборка судна, эксперты отберут пробы почв. Северо-Западная транспортная прокуратура взяла на контроль проверку загрязнения акватории реки Волхов в районе Великого Новгорода.

Руководство порта взяло на себя обязательства сегодня же заключить договор со специализированной компанией и начать вывозить зараженный грунт.