Четыре взрослых и ребенок пострадали при взрыве газа в Новой Москве

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в связи со взрывом газового баллона и обрушения в частном доме в Новой Москве. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, пострадали четыре мужчины и один ребенок.

По данным следствия, вечером 26 марта в частном жилом доме в поселении Московский произошел взрыв газа и последующее обрушение кровли. "В результате пострадали четыре мужчины и один ребенок, все они доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь", - сказала она.

Дело возбуждено по п. в ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью"), добавила она.