Reuters: работы по снятию с мели судна в Суэцком канале приостановили

ТАСС, 27 марта. Работы по снятию с мели контейнеровоза, застрявшего в Суэцком канале, приостановлены поздним вечером в пятницу и возобновятся в субботу. Об этом сообщило агентство Reuters .

Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале

Другие подробности не приводятся. Администрация Суэцкого канала была недоступна для комментариев.

Контейнеровоз Ever Given, который принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом, во вторник перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. Попытки вытащить судно с помощью буксиров не увенчались успехом. Был задействован земснаряд, с помощью которого из-под носа судна было извлечено более 17 тыс. тонн песка.

В пятницу продолжились работы по освобождению канала и постановке судна водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м на фарватер. К операции по разблокировке привлечены сотрудники компании SMIT, специализирующейся на морских спасательных работах и входящей в концерн Boskalis. Кроме того, в ней задействована и японская компания Nippon Salvage. Свою помощь предложили США и Турция.