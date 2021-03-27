В Туве возбудили уголовное дело после ДТП с четырьмя погибшими и четырьмя пострадавшими

ТАСС, 27 марта. Следователи возбудили уголовное дело в связи с ДТП в Улуг-Хемском районе Тувы, в котором погибли четыре человека и еще четыре пострадали. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В пятницу 58-летний водитель автомобиля "УАЗ Хантер" в условиях снегопада не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с ВАЗ-21104. На месте от полученных травм погиб 34-летний водитель и три пассажира ВАЗ-21104, в том числе 14-летний подросток. С места происшествия в больницу были доставлены четыре человека.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Для установления факта наличия или отсутствия в крови алкоголя у водителя "УАЗ Хантер" были взяты биологические среды. У второго водителя данный факт установят после проведения судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в МВД.

Единственная выжившая 36-летняя пассажирка ВАЗа потеряла в аварии сына, сама она была доставлена в реанимационное отделение. Водителя УАЗа транспортировали в Республиканскую больницу, двух пассажиров отпустили на амбулаторное лечение.

По данным МВД, участниками дорожного движения были проигнорированы меры пассивной безопасности, никто не был пристегнут ремнем.