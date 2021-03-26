В Туве в ДТП погибли четыре человека

ТАСС, 26 марта. В Туве при столкновении двух автомашин погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Туве.

"Между населенными пунктами Хайыракан и Шагонар произошло столкновение двух транспортных средств - УАЗ и ВАЗ-2110. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте автоаварии погибли четыре участника дорожного движения - водитель и трое пассажиров, находившиеся в автомашине ВАЗ. В медицинское учреждение Улуг-Хемского района с различными травмами доставлены пассажир легковой автомашины, водитель и два пассажира УАЗа", - сообщили в МВД.

Сообщение об аварии на 900-м километре федеральной автодороги Р-257 "Енисей" поступило в 12:18 (08:18 мск). По предварительным данным, во время снегопада 58-летний водитель автомашины "УАЗ Хантер" не справился с рулевым управлением и выехал на полосу для встречного движения, в результате чего допустил лобовое столкновение.

На момент происшествия в двух транспортных средствах, предварительно, находилось восемь человек. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа из числа сотрудников полиции.