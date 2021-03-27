В СК сообщили о состоянии девочки, на чью коляску упал с крыши лед в Вологде

ВОЛОГДА, 27 марта. /ТАСС/. Восьмимесячная девочка, на коляску с которой вечером с пятницу упала ледяная глыба в Вологде, находится в больнице, ее состояние удовлетворительное. Закрытая черепно-мозговая травма у нее не подтверждается, но врачи продолжают наблюдение за ней в стационаре, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Вологодской области.

"Девочка в нормальном состоянии. Закрытая черепно-мозговая травма, с которой она поступила в больницу как с предварительным диагнозом, не подтверждается. Жизни ее ничто не угрожает, но она остается в больнице под наблюдением врачей вместе с мамой", - сообщили ТАСС в следственном управлении.

Следователи установили управляющую компанию, ответственную за уборку снега и содержание жилфонда, где произошло ЧП. Минувшей ночью проведены обыски в офисе и по месту жительства основных работников УК, добавили в следственном управлении.

Вечером 26 марта восьмимесячная девочка поступила в больницу Вологды с травмой головы после того, как снежно-ледяная глыба упала на коляску и перевернула ее. Следователи СК возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". ЧП произошло, когда мать гуляла с коляской возле дома на улице Козленской, это одна из центральных улиц Вологды.