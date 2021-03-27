В Пскове умер один из пострадавших при пожаре в городской больнице

ПСКОВ, 27 марта. /ТАСС/. Один из пострадавших в результате пожара в пульмонологическом отделении псковской городской больницы умер от полученных травм, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе комитета по здравоохранению Псковской области.

"Один из пострадавших умер. У второго - [состояние] стабильное, средней степени [тяжести]", - сказала собеседница агентства.

В результате пожара, который произошел накануне, пострадали два человека, были эвакуированы 20 человек. Предварительной причиной инцидента стало курение в палате одного из пациентов.