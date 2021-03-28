Директора департамента Сахалинского госуниверситета арестовали по делу о гибели студентов

ТАСС, 28 марта. Следователи в Сахалинской области через суд добились ареста директора департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса Сахалинского государственного университета (СахГУ), в общежитии которого ранее нашли двоих погибших студентов. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В ходе расследования уголовного дела директору департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса данного учебного заведения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей двум и более лицам). По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с декабря 2018 года по март 2021 года обвиняемый знал о неправильно установленных электроводонагревателях, однако ничего с этим не сделал. В итоге двоих студентов 18 и 19 лет смертельно ударило током.

"Следственными органами совместно с органами прокуратуры Сахалинской области приняты меры к расселению студентов, проживающих в общежитиях учебного заведения, в том числе 16 студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - добавили в пресс-службе.

Несчастный случай в одном из общежитий СахГУ произошел ночью 26 марта. Погибли первокурсник из села Быков Долинского района и второкурсник из села Ясное Тымовского района. По данным местных СМИ, один из студентов получил травму во время принятия душа от короткого замыкания электропроводки титана, второй молодой человек погиб, пытаясь спасти друга. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко распорядился проверить электрооборудование всех соцучреждений регионального значения, семьям погибших оказана финансовая помощь.