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Блокировка Суэцкого канала

Новую попытку освободить сухогруз в Суэцком канале предпримут в 15:00 мск

В компании Evergreen Marine Corporation сообщили, что руль и гребной винт судна Ever Given "полностью функциональны" и должны обеспечить дополнительную поддержку буксирам

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 марта. /ТАСС/. Новая попытка снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given будет предпринята в воскресенье в 15:00 мск. Об этом сообщил фрахтователь судна - тайваньская компания Evergreen Marine Corporation.

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"Спасательная команда продолжает дноуглубительные работы и возобновит попытки снять судно с мели в 14:00 по местному египетскому времени или в 20:00 по тайбэйскому времени (15:00 мск)", - говорится в заявлении.

"Устранив более 20 тыс. тонн песка и ила в ходе дноуглубительных работ, удалось ослабить носовую часть Ever Given у берега Суэцкого канала и корму у песчаной отмели", - отметил оператор.

Руль и гребной винт судна "полностью функциональны" и должны обеспечить дополнительную поддержку буксирам, которые будут задействованы для его вывода с места аварии, добавил оператор.

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ЕгипетБлокировка Суэцкого канала
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