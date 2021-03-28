Новую попытку освободить сухогруз в Суэцком канале предпримут в 15:00 мск

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 марта. /ТАСС/. Новая попытка снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given будет предпринята в воскресенье в 15:00 мск. Об этом сообщил фрахтователь судна - тайваньская компания Evergreen Marine Corporation.

Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале

"Спасательная команда продолжает дноуглубительные работы и возобновит попытки снять судно с мели в 14:00 по местному египетскому времени или в 20:00 по тайбэйскому времени (15:00 мск)", - говорится в заявлении.

"Устранив более 20 тыс. тонн песка и ила в ходе дноуглубительных работ, удалось ослабить носовую часть Ever Given у берега Суэцкого канала и корму у песчаной отмели", - отметил оператор.

Руль и гребной винт судна "полностью функциональны" и должны обеспечить дополнительную поддержку буксирам, которые будут задействованы для его вывода с места аварии, добавил оператор.