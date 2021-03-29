Sky: снятию с мели контейнеровоза на Суэцком канале может помешать кусок скальной породы

КАИР, 29 марта. /ТАСС/. Кусок скального массива может помешать снятью с мели застрявшего на Суэцком канале контейнеровоза. Об этом сообщил в понедельник телеканал Sky News Arabia.

По его информации, носовая часть судна уперлась в скальную породу, что усложнило дноуглубительные работы и усилия по буксировке контейнеровоза, предпринятые для того, чтобы вернуть его в фарватер. Отмечается, что единственным возможным вариантом может оказаться необходимость облегчение тоннажа судна через его разгрузку.

Контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м, который принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом, 23 марта перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. Сначала предпринимались попытки просто стащить судно с мели с помощью буксиров - их количество за эти дни возросло с пяти до 15, включая присоединившийся к ним несколько часов назад мощный буксир под нидерладнским флагом, а затем в носовой части были проведены дноуглубительные работы с помощью земснаряда. Эти работы разделены на два этапа по 12 часов - земснаряды и буксиры работают отдельно в зависимости от приливов и отливов.

В результате нос судна начал двигаться, спасательным бригадам удалось привести в движение судовой руль и запустить гребной винт, что позволит маневрировать при необходимости кормой. В распространенном ранее в воскресенье на сайте канала заявлении глава управления этой водной магистрали Египта Усама Рабиа сообщил, что в ходе дноуглубительных работ земснарядом "Машхур" было удалено 27 тыс. куб. м песчаных пород на глубину в 18 м.