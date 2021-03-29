Причиной авиакатастрофы с главой Федерации СЛА в 2019 году стал сердечный приступ

ПЕРМЬ, 29 марта. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование авиакатастрофы частного самолета Cessna в Пермском крае в 2019 году, в результате которой погиб глава Федерации сверхлегкой авиации (СЛА) региона, советский самбист Геннадий Белоглазов. Во время управления судном у него случился сердечный приступ, в результате чего им была потеряна работоспособность, говорится в заключении МАК, опубликованном на официальном сайте.

"Наиболее вероятной причиной катастрофы самолета явилась потеря работоспособности в полете вследствие сердечного приступа. Способствующими факторами авиапроисшествия явились: выполнение полета без прохождения ВЛЭК (врачебно-летной экспертной комиссии), наличия действующего медицинского заключения; нахождение в стрессовом состоянии, вызванном, наиболее вероятно, потерей ориентировки в полете", - говорится в отчете.

Также, по данным МАК, Белоглазов не имел свидетельства специалиста гражданской авиации (ГА) с соответствующими квалификационными отметками, а у самолета не было сертификата летной годности гражданского воздушного судна (ГВС).

Авиакатастрофа произошла в октябре 2019 года. Частный самолет Cessna вылетел из Частинского района в поселок Фролы, но там не приземлился. На борту находился один человек, поиски самолета шли три дня, в них были задействованы более 180 человек и 40 единиц техники, в том числе добровольцы и два вертолета. Самолет обнаружила группа добровольцев совместно с МВД, воздушное судно было разрушено, внутри находился пилот без признаков жизни. По информации Уральского следственного управления на транспорте СК России, пилот не получал допуск на вылет. Самолетом управлял глава Федерации СЛА Пермского края Геннадий Белоглазов - советский самбист, чемпион и призер чемпионатов СССР, призер чемпионата мира, мастер спорта СССР международного класса. Чемпион России в классе двухместных микросамолетов, обладатель Кубка России по СЛА-мото, мастер спорта России по дельталетному спорту.