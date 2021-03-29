В Северной Осетии арестовали подозреваемых в убийстве депутата гордумы Беслана

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 марта. /ТАСС/. Подозреваемых в убийстве местного жителя заключили под стражу в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Как сообщали ТАСС в администрации местного самоуправления Правобережного района, убитым был депутат гордумы Беслана в Северной Осетии Тамерлан Торчинов. Ранее он также занимал должность директора аэропорта Владикавказа. По подозрению в убийстве были задержаны два 35-летних и один 44-летний местный житель, которые дали признательные показания и показали место захоронения убитого.

"По ходатайству следственных органов судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

22 марта примерно в 12:30 в следственные органы поступило сообщение об исчезновении 64-летнего местного жителя, который пропал во время прогулки с бесланского ипподрома, расположенного в Правобережном районе республики. В ходе осмотра места происшествия, откуда, предположительно, пропал мужчина, была обнаружена его автомашина марки Lexus.