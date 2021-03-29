Чемпион Чехии по сноуборду Давид Хорват выжил в авиакатастрофе на Аляске

ПРАГА, 29 марта. /ТАСС/. Крушение вертолета Eurocopter AS50 неподалеку от города Бьютт в американском штате Аляска, в результате которого погибли чешский мультимиллиардер Петр Келлнер и еще четверо находившихся на борту, пережил десятикратный чемпион Чехии по сноуборду Давид Хорват. Об этом сообщило в понедельник Чешское радио.

Хорват находится в отделении реанимации больницы города Анкоридж. Его состояние тяжелое, но, согласно данным медиков, уже стабильное и не вызывает опасений.

Крушение вертолета, на борту которого находились пилот и пять пассажиров, произошло в субботу около 19:00 по местному времени в районе ледника Кник, расположенного примерно в 120 км от Анкориджа. Спасатели прибыли на место трагедии только через три часа. Живым они обнаружили лишь Хорвата. Пассажиры планировали спуститься с ледника на лыжах, спрыгнув с вертолета.