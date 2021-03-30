Владелец судна Ever Given изучает причины инцидента в Суэцком канале

ТОКИО, 30 марта. /ТАСС/. Японская компания Shohei Kisen, владеющая контейнеровозом Ever Given, изучает причины инцидента в Суэцком канале, который привел к блокировке движения по нему, для чего на место были направлены специалисты. Об этом во вторник сообщил ТАСС представитель компании.

"На место была отправлена группа специалистов от страховой компании, которые займутся изучением причин случившегося. Мы намерены приложить все усилия для обеспечения безопасной навигации в будущем", - отметил собеседник агентства. Никаких деталей относительно сроков расследования он не привел, ссылаясь на конфиденциальность информации.

29 марта контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м японской компании Shohei Kisen, который неделю назад перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, был, наконец, снят с мели. Перегородившее русло канала судно стало причиной полной блокировки судоходства через эту важную водную магистраль. В результате в очереди на проход выстроились порядка 400 судов.

В течение всех этих дней предпринимались попытки снять судно с мели - сначала его пробовали просто стащить с помощью буксиров - их количество за эти дни возросло с пяти до 17, а затем в носовой части были проведены дноуглубительные работы с помощью земснарядов.